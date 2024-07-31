Поліцейські Кам’янеччини оголосили підозру бухгалтеру, яка привласнювала кошти з бюджету медустанови

Зловмисниця, користуючись службовим становищем, протягом трьох років безпідставно нараховувала собі премії, надбавки та компенсації з бюджету державної лікарні. Невдовзі вона постане перед судом.

43-річна підозрювана працювала на посаді бухгалтера у лікарні. До її обов’язків входило формування списку на отримання виплат для працівників установи. Тож, маючи доступ до зарплатної програми, підозрювана вносила туди неправдиві відомості.

Зокрема, починаючи з 2020-го року жінка безпідставно підвищувала розмір своєї заробітної плати, нараховувала собі різні премії та компенсації.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозри за ч. 1 ст. 366 (Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) та ч.ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України. Міру покарання їй визначить суд.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області