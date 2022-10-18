поліцейські розслідують умисне вбивство жительки рівненського району

Повідомлення про виявлену 59-річну жительку села Шпанів без ознак життя надійшло на спецлінію 102 близько опівдня сьогодні, 17 жовтня. Причетного до скоєного злочину колишнього 61-річного чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

Поліцейські на місці події попередньо з’ясували, що після розлучення колишнє подружжя залишилося спільно проживати у будинку. Під час чергової сварки на ґрунті особистих неприязних стосунків чоловік завдав жінці удари молотком в область голови. Отримані травми виявилися несумісні з життям.

Тіло 59-річної жительки села Шпанів відправлено для проведення експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті.

Слідчі відділення №1 (м. Рівне) за фактом умисного вбивства внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК України. Невідкладні процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області