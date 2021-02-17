Поліцейські затримали 17-річного мешканця Одещини, який до смерті побив родича

До обрання запобіжного заходу зловмисник поміщений в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне юнаку загрожує до десяти років ув’язнення.

Мати потерпілого розповіла, що її закривавлений 32-річний син прийшов додому після опівночі та ліг спати, але хто його побив, не сказав. Вже за кілька годин жінка виявила його без ознак життя і звернулася до поліції.

Як з’ясувалося, потерпілий відпочивав в компанії товаришів, серед яких був його неповнолітній племінник. Вже там між родичами виникла суперечка, яка продовжилася по дорозі додому. Розлючений зауваженнями, юнак збив дядька з ніг, кілька разів вдарив його ногами по голові й тулубу та пішов геть. Згідно з висновком експерта, потерпілий помер від набряку мозку, закритої черепно-мозкової травми та множинних переломів ребер.

«Правопорушника затримали менш ніж за добу, слідчі кваліфікували його дії за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України», — повідомив т.в.о. начальника Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

Відділення поліції №2 Подільського районного управління поліції в Одеській області