поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві українки у польщі

Зловмисник – 30-річний мешканець Хмельницької області, переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшуку. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На початку вересня 2019 року в поліцію Львівщини звернулася 56-річна мешканка Мостиського району: тіло її 26-річної доньки з ознаками насильницької смерті виявили у польському місті Бжозовець.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування правоохоронці Львівщини спільно з польськими колегами встановили, що 30 серпня 2019 року у місці Бжозовець Мазовецького воєводства Республіки Польща громадянин України, 30-річний мешканець Хмельницької області, скоїв умисне вбивство 26-річної мешканки Львівщини.

Оскільки зловмисник переховувася від слідства, його оголосили у міжнародний розшук, орієнтування на нього були скеровані у територіальні підрозділи Національної поліції України та у відповідні правоохоронні органи сусідньої держави.

Завдяки проведеним заходам, участь у яких взяли також оперативники карного розшуку та співробітники кримінального аналізу поліції Львівщини, вдалося встановити місцеперебування розшукуваного, який переховувався у Хмельницькій області.

Правоохоронці затримали втікача та доставили у Львів, де слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування вбивства жінки триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області