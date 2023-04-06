Поліцейського підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків через держкордон
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру поліцейському за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини за попередньою змовою групою осіб налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призивного віку, які не мають на це законних підстав.
У межах слідства задокументовано проведення зустрічей з потенційними замовниками «послуги», під час яких зловмисники проводили з ними детальний інструктаж щодо виїзду за кордон.
Вартість послуг з перевезення або незаконного перетину державного кордону становила 5 тисяч доларів США з особи.
У ході контролю за вчиненням злочину поліцейського затримано після передачі йому через посередника 5 тис. доларів США.
На цей час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та встановлюється повне коло причетних осіб.
Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно з слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження КМУ ДВБ Нацполіції України.