Полиция ищет свидетелей двойного убийства в Днепропетровской области

Полиция Днепропетровской области разыскивает свидетелей двойного убийства, которое произошло в городе Никополь в сентябре

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Преступление произошло 14 сентября 2020 года. Около 5-ти часов утра между группой мужчин на улице Художественной возник конфликт, в ходе которого подозреваемые в убийстве смертельно ранили двух мужчин, 23 и 29 лет. Сами убийцы также получили ранения и обратились в травматологический пункт. В ходе проведенной полицейской спецоперации сотрудники полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев — местные жители 26 и 33 лет.

По данному факту начато уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Полиция просит всех свидетелей и очевидцев происшествия обратиться по телефону 097-9010589.