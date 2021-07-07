Поліція Кривого Рогу затримала чоловіка, який спричинив ножові поранення дворічній дитині

На пошуки нападника було орієнтовано весь особовий склад районної та міської поліції. Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію. Вони перевірили всі можливі шляхи відходу зловмисника, закинуті будівлі, лісосмуги. Завдяки злагодженим діям правоохоронців впродовж дня вдалося затримати чоловіка, який вчинив замах на життя дитини.

Зловмисник переховувався на горищі одного із покинутих будинків у Софіївському районі, у тому самому селищі, де стався злочин.

Чоловіка доставили до поліції для з’ясування всіх обставин злочину. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо: 7 липня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Софіївського району, про те що колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х та 7 років і погрожує їм розправою. В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Зловмисник спричинив дитині різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Наразі дитина перебуває в лікарні.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та за ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП