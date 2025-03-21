Поліція викрила жительку Сум, яка примушувала осіб до жебрацтва
Жінка використовувала людей вразливих верств населення для власного збагачення. Правоохоронці вже повідомили зловмисниці про підозру. За вчинене їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
У ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна підозрювана втягувала людей, які знаходились у складних життєвих обставинах, у жебрацтво. Вона давала їм вказівки щодо місць збору милостині, навчала, як поводитися та що говорити для отримання грошей і продуктів харчування. Усі дії «підопічних» жінка ретельно контролювала.
Протиправну діяльність зловмисниці припинили працівники управління міграційної поліції у взаємодії зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області та процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.
Також у поліції розслідують справу щодо злочинної діяльності фігурантки, пов’язаної з привласненням документів та банківських карток потерпілих, які вона у подальшому використовувала для оформлення кредитів. Грошима жінка розпоряджалася на власний розсуд, чим втягувала потерпілих в боргові зобов’язання
Наразі жінці повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 ККУ «Торгівля людьми», їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Окрім цього, за фактом привласненням документів та банківських карток зловмисниця може понести додаткову кримінальну відповідальність.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet