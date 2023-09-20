Понад 13 років ув’язнення отримав закарпатець за вбивство знайомого та крадіжку його речей

Прокурор Хустської окружної прокуратури в суді довів вину жителя Тячева у скоєнні умисного вбивства знайомого та крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України). Його засуджено до 13 років 9 місяців позбавлення волі.

Йдеться про подію, що трапилася в ніч з 9 на 10 жовтня минулого року в с. Копашнево на Хустщині. Встановлено, що тоді між обвинуваченим та власником будинку, де чоловіки спільно розпивали алкогольні напої, виникла суперечка. Нападник наніс потерпілому численні ножові поранення по тілу, від яких той помер на місці інциденту.

Після скоєного фігурант зник з місця події, прихопивши з собою особисті речі хазяїна помешкання – техніку, одяг та інше. Протягом кількох днів зловмисник переховувався на території Тячівського району, де його розшукали та затримали правоохоронці. З того часу він знаходиться під вартою.

Громадянин судимий раніше, влітку 2017 року він побив чоловіка до смерті та залишив у безпорадному стані, не надавши жодної допомоги. Новий злочин вчинив під час умовно-дострокового звільнення, адже за кілька днів до цього вийшов із місць позбавлення волі.

Свою вину у вбивстві знайомого тячівець визнав лише частково та намагався переконати суд, нібито таким чином захищався від потерпілого. А от причетність до викрадення речей вбитого повністю заперечував. Наразі вирок суду ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури