Понад ₴200 тисяч втратив житель Черкащині, довірившись псевдооператорам мобільного зв’язку

Сьогодні почастішали випадки, коли люди втрачають гроші після розмови із псевдо-мобільними операторами.

До поліції звернувся 42-річний житель Лисянки, та повідомив що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився оператором мобільного зв’язку та запропонував потерпілому приєднати номер телефону до його особистих даних. Після чого назвати пароль, який прийде на його мобільний телефон, що і зробив чоловік. Таким чином із його основного та кредитного рахунку було знято кошти у сумі майже 200 тисяч гривень.

Поліцейські Черкащини вкотре наголошують для того, щоб уберегтися від шахрайства необхідно:

– ретельно перевіряти інформацію, яку вам повідомляють;

– не поспішайте виконувати вказівки незнайомих вам людей.

– не повідомляйте пароль до онлайн-банкінгу;

– не розголошуйте паролі, що надходять в SMS від банку або мобільного оператора.

У будь-якій незрозумілій ситуації телефонуйте до свого банку за номером, що вказаний на звороті картки.

Не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати!

Сектор комунікації поліції Черкаської області