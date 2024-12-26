Понад 380 тисяч гривень втратив чоловік, купуючи автомобіль онлайн

Онлайн-шопінг автомобілів стає все популярнішим, але водночас і ризикованим. Житель Прикарпаття довірився продавцю в інтернеті та перерахував заощадження за омріяне авто, яке так і не отримав.

25 грудня до поліцейських Івано-Франківського РУП звернувся 37-річний мешканець, який розповів що потерпів від шахрая. Як з’ясували поліцейські, заявник напередодні знайшов в мережі оголошення про продаж автомобіля «Peugeot Trаveller». Він зв’язався з «продавцем», домовився про покупку транспортного засобу та перевів на п’ять банківських рахунків понад 380 000 гривень. Однак відтоді телефон «продавця» поза зоною досяжності. Омріяного автомобіля заявник так і не отримав.

Слідчі Івано-Франківського РУП розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття регулярно застерігає громадян від шахрайств, пов’язаних із покупками онлайн:

– купуйте лише на перевірених сайтах з позитивними відгуками;

– уникайте повної передоплати, обирайте послуги післяплати або перевіряйте товар при отриманні;

– перевіряйте URL-адресу сайту, щоб упевнитися, що це офіційний ресурс;

– не переходьте за підозрілими посиланнями, надісланими в повідомленнях чи електронних листах.

– використовуйте картки з лімітами або окремі для онлайн-покупок.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини