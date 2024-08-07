Постачальників продуктів для армії підозрюють в ухиленні від сплати податків

За даними аналізу АРМА, підприємці провели низку фіктивних операцій.

Бюро економічної безпеки у Київській області провело обшуки в офісах компаній, які займаються постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони України. Як зазначили у відомстві, слідчі дії проводили через підозру в ухиленні від сплати податків.

В БЕБ стверджують, що мали на меті лише вилучити документацію для проведення перевірки, для чого мають відповідний дозвіл суду, однак в цілому не перешкоджають роботі підприємств.

В Бюро зазначили, що протягом 2022-2023 років на адресу Міністерства оборони України було здійснено поставку продуктів харчування на загальну суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Водночас представники підприємств-постачальників документально оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.

«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах», – заявляють у БЕБ.

У заяві бюро значиться, що збитки підтверджені відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

При цьому Агентство з розшуку та менеджменту активів після запиту БЕБ виявило близько мільярда гривень на рахунках підприємців, підозрюваних у несплаті податків. В АРМА зазначили, що виконуючи державні контракти, підозрювані здійснювали фіктивні оборудки та ухилялися від сплати податків.

Зазначимо, що напередодні компанія “Міт Пром” заявила про «вимушену призупинку діяльності» через блокування роботи підприємства представниками БЕБ. В компанії стверджують, що через дії представників БЕБ було повністю заблоковано процес відвантаження продуктів харчування на потреби армії. // Дзеркало тижня