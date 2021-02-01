СБУ перевіряє можливі зв’язки підозрюваного у замовному вбивстві її співробітника зі спецслужбами РФ

Служба безпеки України буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора», – повідомив голова СБУ.

Мотивом для готування замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Служби Андрія Наумова є його професійна діяльність – він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ. І оприлюднені записи розмов фігурантів це чітко підтверджують.

Також Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки має унікальний досвід із розкриття замовних вбивств – тільки протягом 2020 року таких справ було 12.

«Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові», — підкреслив голова СБУ.

Зокрема, резонансними були справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк чи попередження вбивства добровольця Адама Осмаєва та затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який планував цей злочин.

«Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби», – підкреслив Іван Баканов.

Він наголосив, що в своїй діяльності Служба оперує виключно фактами і доказами. «Наше завдання – запобігати злочинам і робити все, аби країна була в безпеці. А не реагувати на піар-хвилі. Особливо, коли вони ще підживлюються ззовні та мають очевидні мотиви», – зазначив Іван Баканов.

Нагадаємо, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника голови Служби Дмитра Нескоромного до організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромному було оголошено про підозру за ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України.

СБУ