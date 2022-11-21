Правоохоронці столичного метро ліквідували нарколабораторію з «товаром» на ₴25 мільйонів

Поліцейські зупинили пасажира метро для перевірки, у ході якої виявили наркотик – мефедрон. Провівши невідкладний обшук за місцем мешкання фігуранта, слідчі виявили у помешканні «домашню» лабораторію з виготовлення наркотичного засобу та майже 30 кілограмів вже готової до збуту речовини. Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Днями на станції київського метро «Святошино» співробітники поліції зупинили пасажира для перевірки. При поверхневому огляді у нього було виявлено наркотичний засіб, схожий мефедрон. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

«У ході слідчих дій встановлено, що чоловік виготовляє наркотик за місцем свого проживання. Виїхавши за вказаною адресою ми виявили там нарколабораторію зі спеціальним обладнанням. Також на місці вилучено майже 30 кілограмів готової наркотичної речовини – мефедрон, різні реагенти та прекурсори, які є небезпечними для життя та здоров’я через випаровування. Всі речовини відправлені на експертизу», – розповів начальник управління поліції в метрополітені Андрій Пасічник.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених засобів становить близько 25 мільйонів гривень. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Наркоділком виявився 29-річний раніше судимий уродженець Черкаської області, який повідомив нам, що приблизно рік тому знайшов через інтернет–мережу такий «заробіток». Йому надіслали необхідне обладнання, речовини та інструкції як виготовляти наркотик з метою подальшого продажу», – додав правоохронець.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб або збут цих речовин у великих розмірах.

Санкція статті передбачає від шести до десяти років з конфіскацією майна.

На даний час поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до цього злочину, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Києва