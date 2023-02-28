правоохоронці столиці затримали збувача наркотиків

У зловмисника поліцейські вилучили 44 згортки з канабісом. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час патрулювання території Оболонського району столиці дільничні офіцери поліції на проспекті Володимира Івасюка зупинили молодика для перевірки, який в подальшому зізнався, що має при собі заборонені речовин. Правоохоронці з’ясували, що хлопець залишав заздалегідь підготовлені згортки у схованки для подальшого збуту.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила у громадянина 13 згортків наркотичної речовини – канабіс. Також співробітники поліції встановили, що киянин встиг заховати 4 пакунки із наркотиками поблизу місцевої водойми.

Крім цього під час обшуку із автомобіля молодика слідчі вилучили ще 27 згортків із аналогічною наркотичною речовиною. Раніше не судимого місцевого мешканця, 1995 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва