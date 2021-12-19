Продавця мінералки на станції, який поцупив купюру в 1000 гривень, відправили за ґрати на 3 роки

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі за грабіж.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 грудня.

У квітні цього року на залізничній станції Жмеринка зупинився поїзд «Київ-Ізмаїл». Пасажир вийшов на платформу купити мінеральної води. Обвинувачений продавав із рук воду і пиво. Покупець дістав купюру номіналом 1000 грн і сказав, що хоче купити одну пляшку води. Побачивши купюру, підбурений жагою до легкої наживи, торгівець вирвав гроші з рук покупця і побіг у невідомому напрямку.

У судовому засіданні чоловік розповів, що, побачивши купюру в 1000 гривень одразу вирішив її викрасти. Він збрехав пасажиру, що розміняє купюру, вирвав її з рук власника та побіг уздовж платформи в бік привокзальної площі. Потерпілий кричав йому навздогін аби він повернув гроші, але він не зважав на це. Потім у кіоску на привокзальній площі станції Жмеринка обвинувачений, за викрадені гроші купив їжу та горілку, які вживав сам та пригощав знайомих. Наступного дня його затримали працівники поліції, які вилучили у нього 700 грн, які він не встиг витратити. Інших власних коштів він тоді взагалі не мав.

Чоловік підтвердив, що усвідомлював незаконність своїх дій. Уточнив, що вдень перед крадіжкою випив трохи горілки. У вчиненому щиро розкаявся та просив суд його суворо не карати.

Потерпілий за викликом в судове засідання не з’явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду без його участі.

Обвинувачений раніше систематично притягувався до адмінвідповідальності за торгівлю у невстановлених місцях.

Громадянин раніше не судимий і, згідно з власними поясненнями, існує за рахунок випадкових заробітків.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає скоєння злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Орган пробації оцінив ризик вчинення повторного злочину обвинуваченим як високий, а його небезпечність для суспільства як середню. На думку органу пробації, виконання покарання без ізоляції від суспільства можливе лише у винятковому випадку, у умовах інтенсивного нагляду та соціально-виховних заходів.

Враховується також посткримінальна поведінка обвинуваченого, який нічого не зробив для відшкодування збитків. На думку суду, недостатнім буде призначення більш м’яких покарань у виді штрафу, громадських робіт або арешту, неможливим є і покарання у виді виправних робіт щодо особи, яка не працевлаштована офіційно,

Суд вирішив позбавити чоловіка волі на 3 роки, вважаючи, що це буде ефективним для його виправлення і попередження нових злочинів.