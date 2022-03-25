Прокуратура домоглась покарання жінці, яка хотіла вбити свою новонароджену дитину
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області судом винесено вирок жінці за фактом замаху на умисне вбивство матір‘ю своєї новонародженої дитини (ч. 2 ст. 15 ст. 117 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в смт Панютине 27 березня 2021 року вагітна жінка, відчувши наближення пологів, без сторонніх осіб та медичної допомоги народила хлопчика.
Перебуваючи в особливому психічного стані, мати обвила шию дитини пуповиною, поклала немовля в пакет та залишила його у старому покинутому приміщенні.
Місцева мешканка почула плач дитини, знайшла хлопчика та викликала швидку допомогу. Немовля вдалось врятувати.
Жінка визнала свою вину. Свій вчинок пояснила тим, що вона є багатодітною матір‘ю, а чоловік не хотів дитину.
21 березня 2022 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області жінку визнано винною та призначено покарання у виді позбавлення волі.
Довідково: вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.
Харківська обласна прокуратура