Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Закарпатті

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Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 16 березня 2023 згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої.

Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора

 

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