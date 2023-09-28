Прокурори відстояли в апеляції реальну міру покарання за вбивство мешканцю Стебника на Львівщині

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Рішенням останнього 54-річного мешканця Стебника визнано винним в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у грудні 2022 року в одному із гуртожитків міста Стебника засуджений вбив свого товариша.

Відомо, що чоловіки часто зловживали алкоголем. Обвинувачений в той день прийшов в гості до потерпілого. Згодом у них трапився конфлікт, в ході якого фігурант взяв кухонний ніж в руки та вдарив у груди знайомого. Від отриманих травм 55-річний чоловік помер на місці.

Швидку допомогу та правоохоронні органи викликали сусіди потерпілого. При цьому засуджений заперечував свою причетність до події.

Суд погодився з доводами обласних прокурорів та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури