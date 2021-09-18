В Умані затримали вінничанина, який вчинив стрілянину, поранивши двох чоловіків

29-річного чоловіка, який вчинив стрілянину, поліцейські затримали на місці події. Слідчі вилучили речові докази та розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.

16 вересня близько 02:00 години до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Європейській сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, 36 та 41-річного віку, яких госпіталізували до Уманської районної лікарні.

Правоохоронці провели огляд місця події й вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Чоловіка, який підозрюється у вчиненні даного злочину, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 29-річний вінничанин, який тимчасово проживає в місті Умань. Як з’ясували правоохоронці, у дворі багатоповерхівки між чоловіками виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Зловмисник здійснив сім пострілів у бік чоловіків, поранив одного у живіт та у ногу, іншого – у грудну клітку та ногу.

Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області