Пропагандиста із Сум Подоляку засудили до 12 років ув’язнення за підтримку злочинів РФ

В Україні суд виніс вирок блогеру, який перебуває у РФ і виправдовує злочини окупантів. Йому призначили 12 років в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру .

Прокуратура не уточнила імені та прізвища блогера, однак з огляду на фотографію, йдеться про Юрія Подоляку.

Деталі справи

У суді доведено, що 48-річний чоловік народився і тривалий час проживав у місті Суми, проте з 2014 року виїхав до Російської Федерації та наразі здійснює поширення інформації з території держави-агресора.

У своїх дописах, які він публікує в соціальних мережах і має мільйонну аудиторію в Росії, блогер називає себе головним спікером війни і, за його словами, допомагає росіянам “мобілізуватися і тримати інформаційний удар”.

Виправдовуючи поразки військових РФ, блогер розповідає передплатникам, що українські військовослужбовці, “прикрившись мирним населенням, здійснюють військові перекидання”, а гуманітарна катастрофа в окупованих росіянами містах “спричинена насамперед діями з боку Києва. І поки російські війська не розгромлять збройні сили України, на жаль, так все і буде”.

Подоляку визнали винним за двома статтями

Блогера-мільйонника визнали винним у та поширенні інформації у співпраці з державою-агресором, що містить виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України.

За вироком суду 22 грудня 2023 року його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років.

Оскільки блогер відсутній в Україні, щодо нього здійснювалося спеціальне судове провадження.

Водночас за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, на майно обвинуваченого, що знаходиться на території Сумської області, рішенням суду накладено арешт.

Кримінальні справи щодо Подоляки

У квітні поточного року Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Юрію Подоляці, який працює на Кремль і публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Уже у вересні Служба безпеки України оголосила ще одну підозру Юрію Подоляці. Його вважають причетним до коригування ракетних ударів по Миколаєву.