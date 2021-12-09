Пьяного водителя, «прорывавшегося» через блокпост на Донеччине, нацгвардейцы останавливали с помощью оружия
Они сделали предупредительный выстрел, а после этого стреляли в колеса автомобиля.
В Донецкой области нацгвардейцы применили оружие из-за неповиновения пьяного водителя. Мужчина пытался «прорваться» через блокпост.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Отмечается, что во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet.
«Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев относительно осмотра и совершил попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим, для остановки автомобиля в соответствии со статьей 18 Закона Украины «Про Национальную гвардию Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса», — говорится в сообщении.
После этого правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донецкой области, задержали.
Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.Tweet