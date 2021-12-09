Пьяного водителя, «прорывавшегося» через блокпост на Донеччине, нацгвардейцы останавливали с помощью оружия

Они сделали предупредительный выстрел, а после этого стреляли в колеса автомобиля.

В Донецкой области нацгвардейцы применили оружие из-за неповиновения пьяного водителя. Мужчина пытался «прорваться» через блокпост.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet.

«Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев относительно осмотра и совершил попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим, для остановки автомобиля в соответствии со статьей 18 Закона Украины «Про Национальную гвардию Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса», — говорится в сообщении.

После этого правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донецкой области, задержали.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.