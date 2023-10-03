Створення злочинної організації на Одещині: підозру отримали так званий «вор в законі» та його оточення

Йдеться про «вора в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський», його довірену особу та осіб з певними кримінальними статусами у злочинному середовищі. Раніше вони отримали підозру за поширення злочинного впливу та участь у «сходці».

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції продовжують проводити комплексну роботу з очищення країни від представників криміналітету, які намагаються встановити свої «закони та правила поведінки». У лютому 2023 року оперативники Департаменту спільно з теруправлінням стратегічних розслідувань в Одеській області та детективи слідчого управління обласної поліції провели масштабну спецоперацію, за результатами якої «вору в законі» та його п’ятьом «ставленикам» повідомили підозру, а двох «смотрящих» затримали.

У ході проведення подальших слідчо-оперативних заходів поліцейські спільно з Одеською обласною прокуратурою зібрали докази їхньої причетності до вимагання, нелегального грального бізнесу, створення та участі у злочинній організації. За даними слідства, для контролю кримінального середовища в Одеській області «вор в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» створив злочинну організацію, куди увійшли кримінальники з його найближчого оточення.

Своїх представників він у різний період призначив так званими «смотрящими» за містами Чорноморськ та Ізмаїл, а також у місцях позбавлення волі. Саме вони відповідали за збір та розподіл коштів «злочинного общака», давали «дозвіл на роботу» злочинним групам, «кришували» незаконний бізнес, організовували злочинні зібрання. На так званих «сходки» за участю свого лідера вони вирішували питання щодо координації злочинної діяльності.

29-30 вересня оперативники та детективи поліції провели заходи для оголошення сімом кримінальникам нових підозр. П’ятьом уже колишнім так званим «смотрящим» за Одеським СІЗО, за корпусом в ізоляторі, за містами Ізмаїл та Чорноморськ інкримінують ч. 5 ст. 255 (участь в злочинній організації) Кримінального кодексу України, дії трьох із них додатково кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.

«Вору в законі» із санкційного списку РНБО на прізвисько «Лавасогли-Батумський» та його довіреній особі – «кримінальному авторитетові» – заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Заходи з документування проводилися при взаємодії зі співробітниками Департаменту з питань виконання кримінальних покарань у Південному регіоні ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України