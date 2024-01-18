Росіянин вдерся із сокирою до губернатора провінції Таїланду

За інформацією видання, 24-річний молодик пробрався на четвертий поверх будівлі і вдерся в офіс губернатора. На підлозі там залишилися краплі крові, які вели до столу секретаря, де лежала сокира. Про інцидент поліцейським повідомили співробітники служби безпеки адміністрації та сам губернатор Сопон Суваннарат.
«Безглузде хуліганство російського туриста в будівлі адміністрації Пхукета, що призвело до значних пошкоджень офісу губернатора, закінчилося арештом росіянина і подальшою госпіталізацією», – йдеться у публікації.
Сам чоловік з місця події втік. При цьому місцевий мешканець поскаржився, що він також викрав його мотоцикл, припаркований перед найближчим магазином. Невдовзі підозрюваного затримали, а на його ногах виявили численні порізи від скла. Туриста доправили до лікарні Пхукета. Початковий діагноз – проблеми з психічним здоров’ям. Очікується, що молодика обстежать і залишать його під наглядом, а потім висунуть звинувачення у хуліганстві. // Главком