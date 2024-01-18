Росіянин вдерся із сокирою до губернатора провінції Таїланду

Росіянин пробрався у будівлю адміністрації провінції Таїланду Пхукет і розбив сокирою двері

Про це пише видання KhaoSod.

За інформацією видання, 24-річний молодик пробрався на четвертий поверх будівлі і вдерся в офіс губернатора. На підлозі там залишилися краплі крові, які вели до столу секретаря, де лежала сокира. Про інцидент поліцейським повідомили співробітники служби безпеки адміністрації та сам губернатор Сопон Суваннарат.