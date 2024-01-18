Росіянин вдерся із сокирою до губернатора провінції Таїланду

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Росіянин пробрався у будівлю адміністрації провінції Таїланду Пхукет і розбив сокирою двері

Про це пише видання KhaoSod.

«Безглузде хуліганство російського туриста в будівлі адміністрації Пхукета, що призвело до значних пошкоджень офісу губернатора, закінчилося арештом росіянина і подальшою госпіталізацією», – йдеться у публікації.

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