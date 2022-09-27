Розгляд справи «плівок ОАСК» фактично блокований: суддів відводять, а обвинувачені ігнорують засідання

У Вищому антикорупційному суді вчергове відвели суддю із колегії у справі так званих «плівок ОАСК».

Про це повідомляє «Судовий репортер».

У підготовчому засіданні 26 вересня було задоволено скаргу одного з адвокатів і відведено суддю Тетяну Гавриленко. Причиною стало те, що чоловік Гавриленко — Віталій Крикливий, також суддя ВАКС — раніше ухвалював рішення у цьому провадженні на стадії досудового розслідування.

Захист заявляв відвід усьому складу суду. Судді Ногачевський і Галабала начебто також були задіяні на стадії досудового слідства. Втім, у їх відводі було відмовлено.

Зі слів прокурора і представника потерпілого 14 вересня розглядалася заява про відвід цих суддів із подібних підстав і в її задоволенні було відмовлено.

У зв’язку з відводом судді Гавриленко система авторозподілу має визначити нового суддю. До цього часу підготовче засідання вкотре відкладається.

Зауважимо, що 26 вересня у засідання, крім адвокатів і представників потерпілих, з’явилися лише двоє обвинувачених — ексголова ДСА Зеновій Холоднюк і адвокат Олександр Кротюк, зокрема захисник останнього і заявляв відводи суддям.

Інші дев’ятеро обвинувачених, у тому числі судді ОАСК, черговий раз не прийшли із невідомих причин. При цьому поки в присутніх учасників не вичерпаються заяви про відвід суд не може ставити питання щодо поважності неявки обвинувачених і, наприклад, застосувати привід.

Нагадаємо, що 17 липня 2020-го Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації на чолі з головою Окружного адмінсуду Києва Павлком Вовком, у складі суддів цього ж суду, голови Державної судової організації, колишніх членів Вищої кваліфкомісії суддів та інших осіб. Йшлося про ухвалення замовних рішень і втручання в роботу інших державних органів. Наприклад, щодо визнання відсутності коаліції у Верховній раді та ініціювання заборони на виїзд деяких високопосадовців протягом року після президентських виборів.

Обвинувальний акт у цій справі надійшов до Вищого антикорупційного суду 20 червня 2022 року. З тих пір триває стадія підготовчого засідання.

Вперше для розгляду провадження було визначено колегію суддів у складі головуючої Широкої К. Ю., суддів Мовчан Н. В. і Мойсака С. М.

Суддя Широка на стадії досудового розслідування розглядала клопотання детективів про тимчасовий доступ у цій справі. 30 червня 2022 суд задовольнив її заяву про самовідвід.

Після цього в Другій судовій палаті начебто не вистачило суддів, щоб доукомплектувати колегію, тому що суддя Воронько Д.В. був у відпустці.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду призначено повторний автоматизований розподіл справи між суддями уже Першої судової палати. Так визначено колегію суддів Маслов В.В, Строгий І,Л. та Федорак Л. М. Однак ця трійка взяла самовідвід, зіславшись на порушення при авторозподілі.

Авторозподіл начебто відбувся всупереч рішенню зборів суддів № 1 від 16 грудня 2021 року, згідно з яким судова справа могла бути передана для автоматизованого розподілу до Першої судової палати виключно з підстав відсутності в Другій судовій палаті повноважних суддів через недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні або неможливості сформувати колегію суддів, до якої входить суддя із п’ятирічним стажем на посаді судді.

Але в Другій судовій палаті станом на 7 липня 2022 року не вистачило суддів лише тому, що суддя Воронько мав дводенну відпустку. Причому відпустка почалася саме в переддень розподілу цієї справи. Суддя Воронько має п’ятирічний стаж на посаді судді і на той час невідомо, щоб раніше брав участь у кримінальному провадженні. Отже, у Другій судовій палаті було можливо утворити склад суду для розгляду справи після виходу судді із відпустки.

Крім того, розподіл справи в Першій палаті відбувся у період, коли там була лише одна колегія суддів у складі Федорак, Маслова і Строгого через суб’єктивні, наперед відомі, обставини, а саме перебування решти 9 суддів у відпустці.

Шоб уникнути сумнівів у неупередженості, колегія суддів у складі Федорак, Маслова і Строгого взяла самовідвід.

Після цього справу повернули в Другу судову палату і розподіли на трійку суддів — Мойсак С.М. (головуючий), Мовчан Н.В., Воронько В.Д.

3 серпня суддя Воронько взяв самовідвід, зіславшись на те, що розглядав клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, матеріали якого були потім приєднані до справи, що тепер розглядається.

Після цього справу знову скерували у Першу судову палату і розподілили на суддів Ногачевського В.В. (головуючий), Галабалу М.В., Строгого І.Л.

14 вересня суд задовольнив клопотання адвокатів і відвів суддю Строгого, який уже раніше брав самовідвід.

Справу передали на авторозподіл для заміни одного судді, причому просили врахувати попередню ухвалу суду, якою задоволено заяву про відвід суддів Маслова, Строгого та Федорак.