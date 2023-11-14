Розміщували в «Милому домі» без згоди: омбудсман Лубінець розповів про численні порушення в закладі для літніх людей на Буковині

Офіс Омбудсмана з прав людини зафіксував серйозні порушення, зокрема розміщення людей без їх згоди, у приватному будинку для літніх людей “Милий дім” в Чернівецькій області.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.

«Моніторингова група НПМ з’ясувала, що в закладі існує практика укладання договорів з родичами дієздатних клієнтів за відсутності в них підтвердження повноважень бути законними представниками підопічних. Також зафіксовано близько десяти порушень в даному пансіонаті»,- написав Дмитро Лубінець.

Під час перевірки приватного пансіонату для осіб літнього віку «Милий дім», де в той момент перебували 16 підопічних виявлено низку порушень. Зокрема відомо, що більшість підопічних не надавали власної згоди при поміщенні в заклад.

Також виявилося, що пансіонат не має ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та взагалі в закладі не забезпечуються умови доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп.

Окрім цього в пансіонаті не дотримуються норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного та люди не мають доступу до свіжого повітря, не виходять на прогулянки та не мають графіку харчування.

Лубінець додав, що про всі ці порушення було повідомлено Головному управлінню національної поліції України у Чернівецькій області та обласній державній адміністрації для вжиття відповідних заходів.