СБУ затримала та повідомила про підозру директорці ліцею, яка впроваджувала росыйськы освітні стандарти на Харківщині

Співробітники СБУ затримали керівницю одного з навчальних закладів на території Великобурлуцької селищної ради Харківської області, що була окупована російськими військами з лютого до початку вересня 2022 року.

За даними слідства, з кінця липня директорка ліцею здійснювала діяльність, спрямовану на впровадження у цьому закладі стандартів освіти держави-агресора. Вказівку про це вона отримала від так званого «голови» окупаційної адміністрації Великого Бурлука.

Своїм підлеглим вчителям директорка повідомила, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.

Встановлено, що ці російські підручники були завезені до ліцею на початку навчального року.

Наразі слідчі СБУ повідомили директорці ліцею про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді виправних робіт, арешту або позбавлення волі, до винної особи буде застосоване ще й додаткове покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Викриття колаборантки здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Служба безпеки України