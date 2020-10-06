Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини

Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Вчора, близько 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на проспекті Правди. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, по прибуттю правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері:

«Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи».

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко в якому знаходилася дитина. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва