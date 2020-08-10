Слідчого Нацполіції судитимуть через зникнення речового доказу — вантажного автомобіля

До суду скеровано обвинувальний акт відносно слідчого одного із відділень Новомосковського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Він обвинувачується у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Слідством встановлено, що слідчий поліції, оформлюючи дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулася на одному із шляхів Дніпропетровської області у січні 2017 року, виніс постанову про залучення двох вантажних автомобілів та напівпричепів у якості речових доказів. У подальшому ухвалою районного суду на ці автомобілі накладено арешт.

Проте пізніше з’ясувалося, що арештована вантажівка «Iveko Stralis» з напівпричепом не була доставлена до майданчика тимчасового тримання, як зазначалося у протоколі огляду та клопотанні про накладення арешту. Натомість автомобіль після ДТП перевезли на територію одного із місцевих підприємств, після чого вантажівка зникла.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Дніпропетровської області. Оперативний супровід – Дніпропетровське управління ДВБ Нацполіції. // Стопкор