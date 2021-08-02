Службова недбалість на ₴1,5 млн. – підозрюють колишнього посадовця облавтодору на Житомирщині
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишньому посадовцю облавтодору повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила шкоду державним інтересам на майже 1,5 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора державного підприємства «Житомирський облавтодор» та будучи зобов’язаним забезпечити збереження регіонального матеріального резерву пального, допустив службову недбалість.
Внаслідок чого у грудні 2018 року було безпідставно списано понад 93 тис л паливно-мастильних матеріалів, які перебували на відповідальному зберіганні приватного товариства, а також 6 тис л дизельного пального, яке зберігалося в облавтодорі.
Наразі прокуратурою готується позов про стягнення з колишнього посадовця завданих державним інтересам збитків.
Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в Житомирській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Житомирської обласної прокуратуриTweet