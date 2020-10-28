Службова недбалість на ₴4,3 млн. – судитимуть заступника гендиректора кіностудії ім. О. Довженка

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника генерального директора ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» за фактом службової недбалості, що спричинила збитки державі у сумі 4, 3 млн грн.

Згідно матеріалам слідства, у 2018 році обвинувачений, який на той час обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», уклав з Товариством договір оренди, за яким передав у користування ТОВ житлові приміщення у будинку готелю-гуртожитку начебто для проживання професійних творчих працівників, задіяних у сфері кіновиробництва та відеозйомок.

При цьому розмір орендної плати по вказаному договору з Фондом державного майна України або його регіональними відділеннями не погоджувався, а орендну ставку визначено в розмірі 3,0 % з коефіцієнтом 0,7, всупереч Методики розрахунку, затвердженої Кабінетом міністрів України.

Однак, у ході досудового розслідування з’ясовано, що мета використання переданого в оренду приміщення не відповідала дійсності, а фактично орендар використовував цей об’єкт як готель та мав сплачувати значно більший розмір орендної плати.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки через недоотримання коштів від здачі в оренду приміщень у сумі понад 4,3 млн грн, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди на майно обвинуваченого накладено арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура