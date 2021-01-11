«Смотрящего» за Лычаковской колонией подозревают в организации поставки наркотиков в учреждение

«Смотрящему» за Лычаковской исправительной колонией сообщено о подозрении в создании преступной организации, которая занималась поставками наркотических средств в исправительное учреждение.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Полицейские установили, что организовал деятельность группировки 37-летний «смотрящий» за Лычаковской исправительной колонией. В состав входили осужденные и жители области. По указанию организатора исполнители закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали «товар» через забор на территорию колонии, а другие члены группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 тысяч гривен. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 16 октября 2020 года двух членов группировки правоохранители задержали на одной из автозаправок на территории города Львова. Злоумышленники возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые были приобретены для дальнейшей реализации на территории исправительного учреждения. По результатам проведения санкционированных обысков по месту жительства и наказания фигурантов, автомобиля правоохранители изъяли полтысячи таблеток «Субитекса» и другие наркотики, «черновые» записи, мобильные телефоны.

«Сейчас организатору — «смотрящему» за исправительной колонией — следователи сообщили подозрение по ч. 5 ст. 255 (создание преступной организации), ч. Ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

Остальным трем его «помощникам» — по ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины.