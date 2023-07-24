Столичні оперативники затримали 19-річного молодика, який пограбував киянку

Зловмисник вирвав з рук жінки мобільний телефон та втік. Слідчі повідомили йому про підозру. Відтепер наступні 10 років він може провести за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля одного із торгових центрів на проспекті Берестейському у Святошинському районі столиці невідомий пограбував жінку. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які належним чином задокументували злочин.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у момент, коли потерпіла розмовляла по телефону незнайомець вирвав з її рук ґаджет та втік.

Оперативники відділу поліції № 1 із залученням аналітиків сектору кримінального аналізу, отримавши інформацію з камер відео спостереження, встановили ймовірного підозрюваного та менше ніж за добу затримали його. Ним виявився місцевий мешканець, 2003 року народження. Речовий доказ вилучено.

За процесуального погодження із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва