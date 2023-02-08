Судитимуть поліцейського, який вимагав гроші за допомогу в перекваліфікації злочину

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України за фактом вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).

Розслідуванням встановлено, що поліцейський вимагав 5 тис доларів США у директора одного із підприємств Міноборони України, який перебуває під слідством за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

За ці кошти правоохоронець обіцяв посприяти йому у покращенні умов перебування у тимчасовому ізоляторі, а також не вносити в офіційні документи інформацію, яка може бути використана як доказ вини у суді.

Окрім того, поліцейський пообіцяв посприяти у перекваліфікації прокурором злочину на частину, яка передбачає більш м’яке покарання, а ще в обранні судом запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Після одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис доларів США поліцейського затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими

ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора