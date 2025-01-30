Столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками

Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину. «Товар» розповсюджував через месенджери по всій території України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Викрили наркодилера працівники Голосіївського управління поліції. В ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ). Так звані «солодощі» він запаковував у паперові коробки та розповсюджував за допомогою месенджерів по всій території країни.

31-річного мешканця столиці поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання слідчі вилучили більше 30-ти сліп-пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ, кухонні ваги, «чорнові» записи, форми для виготовлення шоколаду та шоколадки зі вмістом психотропної речовини.

Слідчі територіального управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1. ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва