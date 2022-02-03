Судитимуть чоловіка, який був позбавлений права керувати транспортними засобами, але сів за кермо

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до Фрунзенського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом ухилення від відбування покарання (ч. 1 ст. 389 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, встановлено, що в листопаді 2019 року чоловік, керуючи автомобілем «ГАЗ», рухався по дорозі зі сторони смт Старий Салтів в бік м. Вовчанськ зі швидкістю близько 70 км/год. Чоловік не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість руху та втратив керування автомобілем, чим порушив п. 12.1 Правил дорожнього руху України. У результаті чоловік допустив зіткнення з автомобілем «Suzuki SX-4», який рухався йому назустріч.

Внаслідок зіткнення водій «Suzuki SX-4» отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а пасажирка загинула на місці.

Вироком Вовчанського районного суду Харківської області від 17 травня 2021 року чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки. У відповідності до ст. 75 КК України, чоловіка звільнено від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, з іспитовим строком три роки.

Уже 15 липня 2021 року, у період іспитового строку, засуджений, керуючи автомобілем «ГАЗ» був зупинений інспектором патрульної поліції біля смт Чутове Полтавської області через несправність автомобіля. Патрульний виніс постанову за ст. 125 КУпАП про накладання адміністративного стягнення у виді попередження. Цей факт підтверджує, що зазначений чоловік дійсно керував транспортним засобом.

Тепер, враховуючи, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення під час іспитового терміну, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Досудове розслідування проводили дізнавачі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури