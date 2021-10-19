Судитимуть трьох чоловіків, які увірвалися до квартири та заволоділи майном на суму понад ₴400 тис.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у житло, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний харків’янин, достовірно знаючи, що у його знайомої знаходяться гроші та ювелірні вироби, вирішив заволодіти зазначеним майном, залучивши до цього двох своїх знайомих.



Встановлено, що один зі зловмисників зателефонував жінці та, видаючи себе за кур’єра, повідомив, що має для неї посилку. Коли потерпіла відчинила двері квартири, двоє нападників заштовхали жінку всередину та, погрожуючи пістолетом, змусили віддати їм грошові кошти, ювелірні вироби, мобільний телефон та ноутбук.

Після цього чоловіки, спустившись по сходах на вулицю до організатора, який чекав їх, поїхали з місця вчинення злочину.

Загальна сума шкоди, завданої потерпілій, складає понад 400 тис. грн.

13 жовтня 2021 року обвинувальний акт стосовно чоловіків направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури