Судитимуть хмельничанина, який побив двох школярів

Прокурорами Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду направлено обвинувальний акт стосовно 31-річного хмельничанина за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений підійшов до двох хлопців 13 та 14 років, які після закінчення уроків стояли на дитячому майданчику неподалік школи. Чоловік зненацька штовхнув одного з них, а коли той впав – вдарив ногою. Інший школяр зробив кривднику зауваження, однак той побив і його.

Усе це бачив ще один учень школи. Він і викликав поліцію. Хлопець описав нападника, тож правоохоронці швидко встановили його місцезнаходження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури