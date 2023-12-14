Судитимуть російського агента, який «зливав» «гауляйтеру» Харківщини інформацію про Сили оборони в регіоні

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець смт Безлюдівка контактував зі своїм давнім знайомим, більш відомим як один із гауйляйтерів Харківщини.

Товариш обвинуваченого вже встиг попрацювати в окупованому м. Луганськ на посаді «заступника начальника відділення з розкриття злочинів проти особи карного розшуку жовтневого ру мвс лнр». Згодом він вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії рф, головним завданням якого була участь у бойових діях, направлених на окупацію м. Харкова.

Мешканець смт Безлюдівка збирав і передавав своєму другу через месенджер «Телеграм» інформацію про місця дислокації українських армійців та військової техніки для найшвидшого захоплення Харківського регіону російськими військовими.

Також обвинувачений надавав дані щодо іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони у Харківській області.

У червні цього року правоохоронці викрили зрадника, нині він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури гауляйтеру було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію.

Харківська обласна прокуратура