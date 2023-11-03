Судитимуть так званого «ректора» інституту з Луганщини, який впроваджує російські стандарти освіти і надає допомогу окупантам

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «ректора» «Донбаського державного технічного інституту».

Йому інкриміновано впровадження стандартів освіти держави-агресора в освітніх закладах на тимчасово окупованій території та пособництво державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством встановлено, що житель Брянки, ексвикладач Донбаського державного технічного університету після захоплення окремих територій Луганщини почав підтримувати дії рф.

З 2014 по середину 2021 року він обіймав різні «керівні» посади у «федеральному державному бюджетному освітньому закладі вищої освіти лнр» ‒ так званому «Донбаському державному технічному інституті».

З липня 2021 року обвинувачений ‒ «ректор» цього закладу.

З того часу він почав реалізовувати програму розвитку інституту за новими стандартами освітнього процесу держави-агресора

Крім того, псевдоректор надав інтерв’ю в ефірі однієї з передач на «ДТРК лнр», де повідомив про процес виконання вказаної програми.

Пізніше, на початку 2023 року на території освітнього закладу він організував збір так званої «допомоги» для потреб ворожих військ.

Заступник командира незаконного збройного формування «314-го батальйону 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» отримав: ліки, генератори, маскувальні халати та накидки на шоломи.

Наразі обвинувачений перебуває на території псевдореспубліки та оголошений у розшук.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)