Суперечка між подружжям закінчилась госпіталізацією чоловіка

Поліцейські затримали мешканку Гайсинського району за побиття чоловіка.

17 червня поліцейські Гайсинського районного управління поліції затримали 48-річну жительку Краснопільської територіальної громади, яка під час суперечки спричинила тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловікові. За скоєне жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

За словами начальника Гайсинського районного управління поліції Володимира Цвігуна, повідомлення про злочин надійшло до поліції від сусідів потерпілого близько 10.30. Поліцейські встановили обставини події та на місці злочину затримали зловмисницю.

З’ясувалось, вранці між нею та чоловіком виник словесний конфлікт, в ході якого підозрювана дерев’яною качалкою завдала декілька ударів по голові потерпілого.

Наразі чоловік перебуває в лікарні.

Жінка затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Гайсинського РУП повідомили їй про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Речовий доказ – дерев’яну качалку, вилучено.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Гайсинська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області