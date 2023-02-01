Та невже? Так вчасно з’ясувалося, що керівництво Департаменту міграційної поліції організовувало та «кришувало» борделі

Київською міською прокуратурою спільно із працівниками ГУ ДЗНД СБ України та за сприяння керівництва Нацполіції та МВС України викрито масштабну злочинну організацію, яка складалась з 15 осіб та забезпечувала діяльність місць розпусти на території міста Києва, а також займалась сутенерством на території України та за межами держави (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Вказана особа залучила до своєї злочинної організації двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва.

Зловмисники винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На «роботу» запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.

Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

Крім цього, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного із структурних підрозділів ГУ НП у м. Києві. Вказана особа забезпечувала усунення конкуруючих «салонів», вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, почала створювати власну мережу борделів.

Також злочинна організація активно розвивала напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі, для клієнтів за кордоном. З цією метою, заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків у осіб, які могли бути причетні до сутенерства та в ході проведення слідчих дій «вербував» їх.

Наразі правоохоронцями проведено понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України.

В порядку ст. 208 КПК України затримано 15 осіб. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві, за оперативного супроводження ГУ ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура