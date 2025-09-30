Тернополянка віддала 64 тисячі гривень «банківському працівнику»

Черговий випадок шахрайства задокументували правоохоронці. До поліції звернулася 41-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що втратила всі свої заощадження через телефонну аферу.

За словами потерпілої, їй зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки одного з банків. «У вас відбуваються підозрілі транзакції. Якщо ми їх не зупинимо – гроші з картки зникнуть», – запевняв псевдобанкір.

Перелякана жінка, виконувала всі інструкції «фахівця». Спершу він попросив назвати останні цифри банківської картки, потім – підтвердити код із смс, нібито для блокування шахрайських дій. Насправді ж аферист саме у цей час оформлював доступ до її рахунків.

Упродовж кількох хвилин з карток потерпілої було списано 64 000 ривень. Лише після цього жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, і звернулася до поліції.

Правоохоронці вкотре наголошують: жоден працівник банку ніколи не проситиме у клієнта назвати пін-код, CVV-код чи паролі з SMS. Ця інформація є конфіденційною і не може передаватися навіть у випадку, якщо вам телефонує «служба безпеки».

Поліцейські закликають громадян бути пильними та не піддаватися на подібні провокації. У разі сумнівів одразу кладіть слухавку та самостійно телефонуйте на офіційний номер банку. Краще перевірити інформацію двічі, ніж втратити всі свої заощадження.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області