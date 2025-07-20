Троє людей загинули внаслідок ДТП у Рівненському районі (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Антонівка Березнівської тергромади.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Volkswagen», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем «Audi».

Унаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля «Volkswagen»: їх тіла деблокували рятувальники.

Водія іншого авто госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, патрульна поліція, співробітники ДСНС.

Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту.

Поліція Рівненщини