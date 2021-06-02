Троє поліцейських побили фермерів в Харківській області

Питання протидії катуванням, неправомірному застосуванню фізичного та психічного насильства при перевищенні службових повноважень правоохоронцями, невідворотності покарання за ці злочини перебуває в зоні постійної уваги обласної прокуратури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури. Харківською Обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох поліцейських за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що троє співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі «Шкода-октавія» здійснювали 09.09.2020 патрулювання Сахновщинського району області, тобто перебували на службі при виконанні своїх службових обов’язків.

Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда Сахновщинського району області комбайн та трактор з причепом, біля яких знаходились чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби.

На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, а також застосували до чоловіків кайданки, обмеживши свободу пересування потерпілих.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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