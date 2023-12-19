Три роки позбавлення волі отримав волинянин за ухилення від мобілізації

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 39-річного жителя обласного центру Волині винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).

Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 05 квітня 2023 року у приміщенні Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки відмовився отримувати під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.

Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, проте від призову ухилився і для відправки у складі команди для проходження служби не прибув.

Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури