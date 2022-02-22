У Берегові затримали зловмисника, який пограбував 13-річного хлопчика

Днями до поліції Берегова звернулася 39-річна місцева жительки. Жінка заявила, що ввечері, коли її 13-річний син повертався додому, на вулиці його пограбував невідомий.

Прибувши за викликом поліцейські з’ясували, що зловмисник погрожував дитині та відібрав у хлопчика мобільний телефон, після чого одразу втік.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд заходів та встановили, що до нападу може бути причетний вже раніше судимий за майнові злочини 17-річний місцевий житель. За допомогою камер відеоспостереження поліцейські проклали маршрут руху фігуранта та вже менше ніж за годину розшукали його.

У зловмисника вилучили викрадений мобільний телефон, який найближчим часом повернуть потерпілому хлопчику.

За фактом грабежу слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області