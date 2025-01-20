У Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку
До поліції звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття її доньки підлітками.
Правоохоронцями встановлено, що тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. У ході перевірки виявлено відео, на якому зафіксовано цей інцидент.
Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Після завершення слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту.
Закликаємо батьків:
- Пильнувати поведінку дітей.
- Наголошувати на важливості дотримання правових та моральних норм.
Ювенальна поліція України наголошує на неприпустимості до насильства і закликає до вирішення конфліктів мирним шляхом.
Якщо ви стали свідком насильства або подібної ситуації, звертайтеся до поліції за номером 102.Tweet