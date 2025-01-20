У Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку

До поліції звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття її доньки підлітками.

Правоохоронцями встановлено, що тілесні ушкодження завдали троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, 15-річний та 16-річний хлопці. У ході перевірки виявлено відео, на якому зафіксовано цей інцидент.

Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Після завершення слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного з учасників конфлікту.

Закликаємо батьків:

Пильнувати поведінку дітей.

Наголошувати на важливості дотримання правових та моральних норм.

Ювенальна поліція України наголошує на неприпустимості до насильства і закликає до вирішення конфліктів мирним шляхом.

Якщо ви стали свідком насильства або подібної ситуації, звертайтеся до поліції за номером 102.

Ювенальна Поліція України