У Чернівцях відсторонили від роботи викладача, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх

У Чернівцях відсторонили від роботи викладача Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича. За даними місцевих ЗМІ, чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної ради.

Рішення про відсторонення пов’язане із проведенням компетентними органами розслідування на предмет оголошення відповідній особі підозри про вчинення ймовірного правопорушення”, – йдеться у повідомленні.

В обласній раді не називають прізвища працівника навчального закладу та у чому його підозрюють. Проте чернівецька журналістка Галина Єреміца на своїй сторінці в Facebook написала, що це – один із затриманих у Чернівцях чоловіків, яких підозрюють у педофілії, пише ТСН.

“Один з двох чернівецьких педофілів, яких ухвалою Чернівецького апеляційного суду взяли під варту, 66-річний чоловік. Він працює у комунальному закладі “Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. Сидора Воробкевича”. Про це повідомляє моє інсайдерське джерело, яке працює в коледжі. За повідомленням джерела, затриманий працює на посаді заступника з виховної роботи”, – йдеться у повідомленні.

Галина Єреміца також зазначає, з посиланням на свої джерела, що підозрюваний викладач роками чіплявся до студенток.

“Багато студенток на нього скаржились, але все приховувалося, адміністрація мовчала. А в коледжі навчаються студенти від 13-18 років… Багато років він чіплявся до студенток-першокурсниць, про це було відомо адміністрації коледжу”, – написала журналістка, цитуючи своє джерело інформації.

Зазначимо, що підозрюваним у педофілії суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Прізвище викладача, яке озвучила чернівецька журналістка, фігурує під час оголошення судового рішення. // Діло