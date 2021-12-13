У Дрогобицькому районі затримали зловмисницю, яка вчинила розбійний напад на пенсіонера

Як встановили правоохоронці, нападниця зайшла у будинок потерпілого, представившись працівницею однієї з комунальних служб, а коли чоловік повернувся до неї спиною, кілька разів вдарила його поліном по голові, забрала гроші та втекла.

11 грудня близько 20.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Дрогобицького району внаслідок нападу був травмований 79-річний місцевий мешканець.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, екіпажі груп реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, близько 18.00 у будинок до потерпілого, представившись працівницею однієї з комунальних служб, зайшла невідома жінка. Під час спілкування з господарем, вона попросила зробити їй чаю, а коли чоловік повернувся до неї спиною, кілька разів вдарила його дерев’яним поліном по голові, від чого він втратив свідомість, забрала гроші у сумі 80 тисяч гривень та втекла. Прийшовши до тями, пенсіонер зумів дістатись до будинку сусідки, яка й повідомила про подію у поліцію.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетна 35-річна мешканка району. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області